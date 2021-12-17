В зоне ООС новые потери: погибли два украинских бойца

08:22 07 Апрель Киев, Украина

Количество жертв среди украинских военных неуклонно растет: за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил один украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью, еще один подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Также российские оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты вблизи Опытного, Авдеевки, Каменки, Гнутово и др.



Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.



Неподалеку от населенных пунктов Пески и Опытное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82- и 120-мм калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.



Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Каменка и Гнутово российско-оккупационные войска применяли в сторону позиций украинских защитников стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле поселка Новгородское, вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.



"Вследствие вражеских обстрелов, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил еще один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.



Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сказано в сообщении.



На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.



"О фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - сообщили в штабе.



По состоянию на 7:00 утра, 7 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.



"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.