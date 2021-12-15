В зоне ООС активизируются сепаратисты: 14 обстрелов, погиб один боец

09:44 13 Март Киев, Украина

На Донбассе продолжает обостряться обстановка. По сообщению пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки противник 14 раз обстрелял наши позиции, чем в очередной раз нарушил режим тишины. Обстрелы велись из запрещенного оружия. От пули снайпера под Марьинкой погиб украинский защитник.

Отмечается, что вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.

На все обстрелы со стороны врага украинские защитники открывали ответный огонь.

С начала текущих суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Отмечается, что все обстрелы были осуществлены в районе населенного пункта Пески.

О действиях незаконных вооруженных формирований уведомлены представители ОБСЕ.

Напомним, за сутки 11 марта на Донбассе зафиксировали четыре обстрела, один военный получил ранения.