В зоне действий ООС враг продолжает нарушать режим "тишины"

08:05 16 июня Киев, Украина

Несмотря на очередное требование главы ОБСЕ прекратить огонь на Донбассе, обстрелы со стороны пророссийских формирований продолжаются. Как сообщают из штаба ООС, за минувшие сутки враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Среди украинских военнослужащих потерь нет, сообщается в утренней сводке штаба.

"У Новгородского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Южного был применен противотанковый ракетный комплекс. У Невельского оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в направлении Новотошковского противник обстреливал украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. А у Песков позиции ВСУ обстреляли из стрелкового оружия.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника типа Орлан-3М. БПЛА пересек линию разграничения и был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на семь часов утра, 16 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

"В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка сепаратисты обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Зайцева враг вел огонь из минометов 82-го калибра", - отметили в штабе.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.