В здоровом теле здоровый дух: Зеленский начинает новый соцпроект

08:01 18 декабря Киев, Украина

С целью улучшения качества и продолжительности жизни украинцев Владимир Зеленский начинает социальный проект.

Соответствующий Указ № 574/2020 «О начале социального проекта «Активные парки – локации здоровой Украины» глава государства подписал вчера, 17 декабря.



Документ имеет целью организацию оздоровительной активности граждан, создание условий для снижения показателей заболеваемости, улучшение качества и продолжительности активной жизни населения.



Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен разработать и утвердить до 1 мая 2021 года положение о социальном проекте «Активные парки – локации здоровой Украины».



Социальный проект, в частности, должен предусматривать новые формы привлечения различных групп населения, в том числе лиц с инвалидностью, к оздоровительной двигательной активности в местах массового отдыха.



К организации занятий по оздоровительной двигательной активности и содержательного досуга граждан следует привлекать специалистов в сфере физической культуры и спорта и ведущих спортсменов.



Также проект предусматривает обустройство в местах массового отдыха беспрепятственного доступа граждан, в том числе лиц с инвалидностью, к спортивным сооружениям и местам для занятия различными видами двигательной активности, а также пунктов бесплатного проката спортивного инвентаря и оборудования.



Кроме того, предполагается разработка программ по видам двигательной активности для различных по возрасту и полу групп населения, в том числе для лиц с инвалидностью.



Также планируется создать онлайн-платформу указанного социального проекта для консультирования, обмена опытом, идеями между специалистами по физической культуре и спорту, спортсменами, участниками активного отдыха.



Согласно указу, правительство должно способствовать реализации проекта и освещать его мероприятия в средствах массовой информации.



Областные и Киевская городская государственные администрации должны разработать и утвердить мероприятия по организации оздоровительной двигательной активности граждан в местах массового отдыха в рамках реализации проекта «Активные парки – локации здоровой Украины».



Кроме того, госадминистрации должны внедрять с привлечением общественных организаций физкультурно-спортивной направленности современные формы, методы и средства физкультурно-спортивной работы с учетом местных природных условий и традиций.