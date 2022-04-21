В ЮНИСЕФ уверены, что пик COVID-19 в Украине стоит ожидать в январе-феврале

10:19 24 ноября Киев, Украина

Согласно прогнозам ЮНИСЕФ , очередная сильнейшая вспышка коронавируса в Украине ожидается уже в декабре. И если не предпринимать соответствующие меры, с ней не сможет справиться никакая система, тем более в Украине.

Такой прогноз озвучил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.



С этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад – надеемся, к марту-апрелю, – отметил он.



В то же время эту волну можно сбить уже в декабре – при условии очень эффективных противоэпидемических мероприятий, считает Славуцкий.