В ЮНИСЕФ уверены, что пик COVID-19 в Украине стоит ожидать в январе-феврале

Согласно прогнозам ЮНИСЕФ, очередная сильнейшая вспышка коронавируса в Украине ожидается уже в декабре. И если не предпринимать соответствующие меры, с ней не сможет справиться никакая система, тем более в Украине.
Такой прогноз озвучил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.
С этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад – надеемся, к марту-апрелю, – отметил он.
В то же время эту волну можно сбить уже в декабре – при условии очень эффективных противоэпидемических мероприятий, считает Славуцкий.
С этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад – надеемся, к марту-апрелю, – отметил он.
В то же время эту волну можно сбить уже в декабре – при условии очень эффективных противоэпидемических мероприятий, считает Славуцкий.
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