В Венгрии с участием десантников ВСУ проходят многонациональные военные учения

09:46 02 Июнь Киев, Украина

В Венгрии 1 июня стартовали масштабные многонациональные военные учения Сейбер Гардиан-2021. Украинские вооруженные силы представляют десантники из 95-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск.





Украинские военные успешно справились с задачей. Вчера, 1 июня, они перекрыли все возможные подходы противника инженерными заграждениями, замаскировали боевую технику и обустроили позиции. Вблизи одного из наблюдательных пунктов был обнаружен дозор Opfor в составе одной единицы боевой техники и 12 пехотинцев. В ходе боя противник вследствие значительных потерь был вынужден отступить. Украинские военнослужащие остались в полном составе. Об этом в среду, 2 июня, сообщает Генштаб ВСУ Украинские военные успешно справились с задачей. Вчера, 1 июня, они перекрыли все возможные подходы противника инженерными заграждениями, замаскировали боевую технику и обустроили позиции. Вблизи одного из наблюдательных пунктов был обнаружен дозор Opfor в составе одной единицы боевой техники и 12 пехотинцев. В ходе боя противник вследствие значительных потерь был вынужден отступить. Украинские военнослужащие остались в полном составе.







Сегодня утром, 2 июня, на позиции десантников выдвинулось подразделение противника в составе четырех боевых машин пехоты М-113.



Все машины и личный состав противника были уничтожены точным огнем гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные потеряли одну единицу боевой техники.