В Вашингтоне проходят протесты недовольных итогом выборов

13:14 15 ноября Киев, Украина

Несмотря на то, что выборы президента США уже прошли, страсти продолжают кипеть. Продолжаются акции протестов, которые сопровождаются общественными беспорядками и драками. Как сообщил сегодня, 15 ноября, телевизионный канал Fox News, несколько тысяч человек в Вашингтоне, несогласных с итогами президентских выборов в США, вышли на митинг в поддержку действующего главы государства Дональда Трампа.

По оценке телеканала, в Марше за Трампа участвовали десятки тысяч человек. Они прошли от площади Свободы, которая расположена недалеко от Белого дома, до здания Верховного суда США.

Акция в поддержку Трампа началась днем 14 ноября. Демонстранты протестовали против результатов выборов президента США и требовали прекратить "кражу голосов".

К вечеру на улицы также вышли и противники Трампа. В результате произошли столкновения, полицейские арестовали 20 человек. Один человек получил ножевое ранение, сообщила New York Times. Еще двое полицейских пострадали, пишет Washington Post.

Столкновения и драки продолжались в Вашингтоне всю ночь, протестующие также зажигали костры на площади Свободы. В одном из ресторанов неподалеку от Белого дома сторонников Трампа забросали бутылками и запустили в них фейерверки, сообщил в Twitter корреспондент USA Today.

С наступлением темноты противники Трампа отобрали красные кепки и флаги сторонников президента и поджигали их, сообщила WP.

Сам президент обвинил в нападениях на своих сторонников участников движения Антифа, которое объединяет левые и леворадикальные партии и организации.