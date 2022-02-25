Антитеррористические учения СБУ в метро Киева прошли успешно

14:23 28 Май Киев, Украина

В условиях состояния постоянных террористических угроз, которые не прекращаются в мире, Украинские силовые и спасательные службы должны находиться в боевой готовности. Как сообщила госадминистрация города Киева, в метрополитене столицы прошли запланированные СБУ комплексные антитеррористические учения.

"По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили" заложников "в вагоне метро. Тренировка состоялась в условиях, максимально приближенных к реальным", - сказано в сообщении.

Сначала силы ГСЧС и Киевской аварийно-спасательной службы ликвидировали пожар и эвакуировали пострадавших от взрыва. Затем работники Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф КГГА и Общество Красного Креста разделили пострадавших согласно различным формам тяжести и оказали им экстренную медпомощь. Спецназовцы Центра спецопераций Альфа СБУ освободили "заложников" из вагона метро и задержали "террористов".

"Основная цель учений - совершенствование навыков переговорного процесса, задержание преступников, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и эвакуация пострадавших в экстремальных условиях. Все субъекты борьбы с терроризмом справились с поставленными им задачами при проведении антитеррористической операции на объекте единой транспортной системы", - пояснили в СБУ.

В тренировках участвовали подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, Общество Красного Креста Украины.