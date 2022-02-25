Антитеррористические учения СБУ в метро Киева прошли успешно

В условиях состояния постоянных террористических угроз, которые не прекращаются в мире, Украинские силовые и спасательные службы должны находиться в боевой готовности. Как сообщила госадминистрация города Киева, в метрополитене столицы прошли запланированные СБУ комплексные антитеррористические учения.
Сначала силы ГСЧС и Киевской аварийно-спасательной службы ликвидировали пожар и эвакуировали пострадавших от взрыва. Затем работники Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф КГГА и Общество Красного Креста разделили пострадавших согласно различным формам тяжести и оказали им экстренную медпомощь. Спецназовцы Центра спецопераций Альфа СБУ освободили "заложников" из вагона метро и задержали "террористов".
В тренировках участвовали подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, Общество Красного Креста Украины.
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