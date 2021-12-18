В Ужгороде появится пересадочная ж/д платформа в Европу

15:39 14 Апрель Киев, Украина

Ужгороде восстановят пересадочный узел с украинских путей на европейские, который прекратил свое функционирование еще в 1991 году.



Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.



Согласно информации к сопутствующим документам, Кабмин утвердил порядок использования средств на проектирование и работы по восстановлению железнодорожной колеи европейского образца шириной 1435 мм от ст. Чоп до ст. Ужгород с доведением до перрона вокзала Ужгород. На это с бюджета планируется потратить 5 млн грн.



Средства пойдут на реконструкцию инфраструктуры ж/д транспорта, проектирование и осуществление авторского и технадзора, покупку основных и дополнительных материалов и оборудование, а также финансирование расходов на содержание службы заказчика, инженерно-консультационных услуг и других расходов, что входят в сводный сметный расчет стоимости реконструкции.