В Украину возвращается служба аэромедицинской эвакуации

17:55 17 Март Киев, Украина

Начало работ по трансплантологии в Украине дало толчок восстановлению уже забытой санавиации, или как теперь ее называют - аэромедицинской эвакуации. По сообщению МВД, правительство пошло навстречу и поддержало совместную инициативу МВД и Минздрава о создании Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов.

Как заверил глава ведомства Арсен Аваков, речь идет о совершенно новом уровне оказания экстренной медицинской помощи, при которой человек получит врачебную помощь или будет доставлен в медучреждение из любого, даже самого отдаленного, уголка страны.

Вторая составляющая этой программы – поддержка отечественной трансплантологии. Это та область медицины, где успех критически зависит, в частности, от скорости доставки реципиента или органа к месту операции.

На первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будут привлечены новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в городах Львов и Киев.

"Уже с 1 апреля мы запускаем пилотный проект в Львовском регионе – это семь областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. А с 1 мая уже подключаем Киевский регион, он обеспечит помощью Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев. Сегодня полностью готовы к работе две вертолетные базы – во Львове и Киеве. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину", – рассказал Аваков.

По его словам, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.