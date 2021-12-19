В Украину возвращается служба аэромедицинской эвакуации

Начало работ по трансплантологии в Украине дало толчок восстановлению уже забытой санавиации, или как теперь ее называют - аэромедицинской эвакуации. По сообщению МВД, правительство пошло навстречу и поддержало совместную инициативу МВД и Минздрава о создании Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов.
Как заверил глава ведомства Арсен Аваков, речь идет о совершенно новом уровне оказания экстренной медицинской помощи, при которой человек получит врачебную помощь или будет доставлен в медучреждение из любого, даже самого отдаленного, уголка страны.
Вторая составляющая этой программы – поддержка отечественной трансплантологии. Это та область медицины, где успех критически зависит, в частности, от скорости доставки реципиента или органа к месту операции.
На первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будут привлечены новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в городах Львов и Киев.
По его словам, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.
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