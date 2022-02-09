В Украину прилетело 117 тыс доз вакцины Pfizer

11:50 18 Май Киев, Украина

Согласно договоренностям по COVAX , сегодня в столичный аэропорт спецрейсом прибыла вторая партия ковид-вакцины Pfizer , в количестве 117 тысяч доз.



Кроме того, до конца недели в Украину должны доставить еще 356 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций. В общем, на этой неделе Украина получит почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX.



Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.