В Украину прилетело 117 тыс доз вакцины Pfizer

Согласно договоренностям по COVAX, сегодня в столичный аэропорт спецрейсом прибыла вторая партия ковид-вакцины Pfizer, в количестве 117 тысяч доз.
Кроме того, до конца недели в Украину должны доставить еще 356 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций. В общем, на этой неделе Украина получит почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX.
Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.
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