В Украину прибыло 2 млн доз вакцины Moderna

В рамках международной программы COVAX в Украину прибыло 2 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna.
Об этом сообщает ЮНИСЕФ в воскресенье, 18 июля.
Планируется, что эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.
Планируется, что эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.
Moderna – это мРНК-вакцина, которая требует особых условий транспортировки и хранения. Эта вакцина требует температуры от -50°C до -15°C. Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.
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