В Украину прибыло 2 млн доз вакцины Moderna

11:23 18 июля Киев, Украина

В рамках международной программы COVAX в Украину прибыло 2 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna

Об этом сообщает ЮНИСЕФ в воскресенье, 18 июля.



Планируется, что эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

"Наша ключевая цель – защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", – заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Moderna – это мРНК-вакцина, которая требует особых условий транспортировки и хранения. Эта вакцина требует температуры от -50°C до -15°C. Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.