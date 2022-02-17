В Украину прибыли 117 тыс доз вакцины Pfizer за средства госбюджета

11:12 26 Май Киев, Украина

Из Варшавы в Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer -BioNTech.

Это первая партия этой вакцины, закупленная за государственные средства через международное агентство Crown Agents.

Вакцины доставили самолетом в международный аэропорт "Киев" имени И. Сикорского (Жуляны). Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.





Вакцину из этой партии используют для прививки:

работников сферы образования (дополнительная потребность)

лиц с первого и второго этапа, в частности медиков (не прививались ранее);

военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;

представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Вакцинация будет осуществляться организованно, мобильным бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty / Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.



Вакцина Comirnaty (Комирнати) - это мРНК-вакцина против COVID-19 разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно на американском фармакологическим концерном Pfizer.



Эффективность вакцинирования составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.