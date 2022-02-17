В Украину прибыли 117 тыс доз вакцины Pfizer за средства госбюджета

Из Варшавы в Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.
Это первая партия этой вакцины, закупленная за государственные средства через международное агентство Crown Agents.
Вакцины доставили самолетом в международный аэропорт "Киев" имени И. Сикорского (Жуляны). Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.
Вакцину из этой партии используют для прививки:
- работников сферы образования (дополнительная потребность)
- лиц с первого и второго этапа, в частности медиков (не прививались ранее);
- военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;
- представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.
Вакцинация будет осуществляться организованно, мобильным бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty / Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.
Вакцина Comirnaty (Комирнати) - это мРНК-вакцина против COVID-19 разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно на американском фармакологическим концерном Pfizer.
Эффективность вакцинирования составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.
Вакцина Comirnaty (Комирнати) - это мРНК-вакцина против COVID-19 разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно на американском фармакологическим концерном Pfizer.
Эффективность вакцинирования составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.
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