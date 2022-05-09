В Украине завершились "Игры Непокоренных 2.0" для ветеранов АТО

Первые в Украине адаптивные онлайн-соревнования "Игры Непокоренных 2.0" завершились, на открытии финального этапа игр, 13 декабря выступила первая леди Украины Елена Зеленская.
Трансляция финального этапа соревнований велась на канале "Invictus Games: Team Ukraine" в YouTube.
Она отметила, что спортсмены, которые участвуют в подобных соревнованиях, вдохновляют других людей своим примером. Первая леди поблагодарила и семьи участников АТО.
В "Играх непокоренных" 2020 года участвовали более 60 военных и ветеранов боевых действий из 15 областей Украины. Представители ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, МВД и добровольческих батальонов соревновались в 6 дисциплинах: легкая атлетика, гребля на тренажере, велоспорт, плавание, пауэрлифтинг и стрельба из лука.
*"Игры непокоренных" — это спортивное соревнование в паралимпийском стиле. Его участники — люди с инвалидностью, в основном — ветераны АТО.
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