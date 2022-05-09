В Украине завершились "Игры Непокоренных 2.0" для ветеранов АТО

08:21 14 декабря Киев, Украина

Трансляция финального этапа соревнований велась на канале "Invictus Games: Team Ukraine" в YouTube.

"Признаюсь честно, я восхищаюсь вами. Поэтому хочу обратиться к вам — ваше мужество и несокрушимость впечатляют. Вам удалось создать настоящее сообщество. Сообщество, которое объединено едиными ценностями, жаждой победы, любовью к жизни. Мы много говорим о том, что адаптивные виды спорта, инклюзивность, доступность должны стать нормой для нашего общества. Поэтому ваш пример сегодня бесценен", — заявила Елена Зеленская.

Она отметила, что спортсмены, которые участвуют в подобных соревнованиях, вдохновляют других людей своим примером. Первая леди поблагодарила и семьи участников АТО.

"Хочу выразить глубокое уважение и благодарность тем, кто сначала дождался вас с войны, а затем, пройдя вместе с вами через страшные испытания, продолжает помогать и поддерживать — вашим женам и мамам, вашим детям, друзьям, родным. Уверена, что именно вместе вы и есть та команда победителей", — сказала Зеленская.

В "Играх непокоренных" 2020 года участвовали более 60 военных и ветеранов боевых действий из 15 областей Украины. Представители ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, МВД и добровольческих батальонов соревновались в 6 дисциплинах: легкая атлетика, гребля на тренажере, велоспорт, плавание, пауэрлифтинг и стрельба из лука.

*"Игры непокоренных" — это спортивное соревнование в паралимпийском стиле. Его участники — люди с инвалидностью, в основном — ветераны АТО.