В Украине завершены выплаты карантинных компенсаций

Пенсионный фонд отчитался о завершении карантинных выплат, обещанных украинским предпринимателям.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Дії".
"Выплаты ФОПам в размере 8000 грн от ПФУ завершены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году было 337 946 успешно поданных заявок.
Всего было выплачено 2 703 568 000 грн.
"Выплаты ФОПам в размере 8000 грн от ПФУ завершены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году было 337 946 успешно поданных заявок.
Всего было выплачено 2 703 568 000 грн.
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