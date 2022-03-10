В Украине завершены выплаты карантинных компенсаций

10:52 10 Июнь Киев, Украина

Пенсионный фонд отчитался о завершении карантинных выплат, обещанных украинским предпринимателям.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Дії".



"Выплаты ФОПам в размере 8000 грн от ПФУ завершены", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в этом году было 337 946 успешно поданных заявок.



Всего было выплачено 2 703 568 000 грн.