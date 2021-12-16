В Украине заработала Программа медгарантий на 2021 год

10:48 01 Апрель Киев, Украина

Сегодня, 1 апреля в Украине стартовала новая Программа государственных гарантий медицинской помощи, в нее включено 35 пакетов медуслуг. 
 
Об этом сообщила представитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Кристина Петрик.
 
Новая программа медгарантий будет детализированной и расширенной, учитывающей потребности пациента. Ведь функцией Национальной службы здоровья является заключение договоров в интересах пациентов, чтобы улучшить их финансовую защиту, добавила она.

Среди новаций представитель НСЗУ назвала добавление нескольких новых пакетов услуг - из которых три будут совершенно новые, а пять выделены из существующих.
"В бесплатном перечне появится сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене. Это означает, что пациенты, у которых туберкулез, и которые не выделяют бактерии, могут сопровождаться у своего семейного врача при условии, что такой семейный врач прошел соответствующее обучение, и заведение, где этот врач работает, имеет соответствующий договор с нами на эту медицинскую услугу", - объяснила Петрик.
Она добавила, что новшество призвано приблизить медицинскую помощь к пациенту, и для того, чтобы пациент был меньше стигматизирован, чтобы избежать длинных и неоправданных госпитализаций.

Также, по словам Петрик, бесплатной станет медицинская помощь, предоставляемая мобильными психиатрическими бригадами.
"Здесь принцип действия похож. Наша цель - приблизить помощь к пациенту и дать ему возможность лечиться дома, если у него есть такая потребность", - сказала Петрик.
Представитель НСЗУ также отметила, что после того, как пациент пролечился в стационаре, и уже нет показаний для госпитализации, он может продолжить лечение на амбулаторном уровне.
программа медгарантий в Украине
Кроме того, в Национальной службе здоровья Украины напомнили, что отныне пациенты могут без направления обратиться к:
  • гинекологу, также детскому и подростковому;
  • психиатру, также детскому и подростковому;
  • наркологу;
  • стоматологу (срочная помощь для всех и плановая для детей);
  • фтизиатру, также детскому;
  • педиатру;
  • специалисту, у которого лечится пациент с хроническим заболеванием.
Также с 1 апреля до 10 382 грн вырастет тариф на медицинскую помощь при родах. По повышенному коэффициенту помощь будут предоставлять заведениям, имеющим договор на оказание помощи при родах - как роженице, так и новорожденным.

Будет расширен перечень лекарственных средств для возмещения их стоимости. В него включат препараты по первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов, с июля добавят инсулины, с октября - средства для лечения расстройств психики и поведения, в частности эпилепсии. Планируется, что рецепты на них будут выписывать в электронном виде.

Детальнее с пакетами услуг Программы медицинских гарантий на 2021 год можно ознакомиться по ссылке.