В Украине заработала Программа медгарантий на 2021 год

10:48 01 Апрель Киев, Украина

Сегодня, 1 апреля в Украине стартовала новая Программа государственных гарантий медицинской помощи, в нее включено 35 пакетов медуслуг.

Об этом сообщила представитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Кристина Петрик.

Новая программа медгарантий будет детализированной и расширенной, учитывающей потребности пациента. Ведь функцией Национальной службы здоровья является заключение договоров в интересах пациентов, чтобы улучшить их финансовую защиту, добавила она.



Среди новаций представитель Среди новаций представитель НСЗУ назвала добавление нескольких новых пакетов услуг - из которых три будут совершенно новые, а пять выделены из существующих.

"В бесплатном перечне появится сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене. Это означает, что пациенты, у которых туберкулез, и которые не выделяют бактерии, могут сопровождаться у своего семейного врача при условии, что такой семейный врач прошел соответствующее обучение, и заведение, где этот врач работает, имеет соответствующий договор с нами на эту медицинскую услугу", - объяснила Петрик.

Она добавила, что новшество призвано приблизить медицинскую помощь к пациенту, и для того, чтобы пациент был меньше стигматизирован, чтобы избежать длинных и неоправданных госпитализаций.



Также, по словам Петрик, бесплатной станет медицинская помощь, предоставляемая мобильными психиатрическими бригадами.

"Здесь принцип действия похож. Наша цель - приблизить помощь к пациенту и дать ему возможность лечиться дома, если у него есть такая потребность", - сказала Петрик.

Представитель НСЗУ также отметила, что после того, как пациент пролечился в стационаре, и уже нет показаний для госпитализации, он может продолжить лечение на амбулаторном уровне.

Кроме того, в Национальной службе здоровья Украины напомнили, что отныне пациенты могут без направления обратиться к:

гинекологу, также детскому и подростковому;

психиатру, также детскому и подростковому;

наркологу;

стоматологу (срочная помощь для всех и плановая для детей);

фтизиатру, также детскому;

педиатру;

специалисту, у которого лечится пациент с хроническим заболеванием.