В Украине заработала Программа медгарантий на 2021 год

Сегодня, 1 апреля в Украине стартовала новая Программа государственных гарантий медицинской помощи, в нее включено 35 пакетов медуслуг.
Об этом сообщила представитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Кристина Петрик.
Новая программа медгарантий будет детализированной и расширенной, учитывающей потребности пациента. Ведь функцией Национальной службы здоровья является заключение договоров в интересах пациентов, чтобы улучшить их финансовую защиту, добавила она.
Среди новаций представитель НСЗУ назвала добавление нескольких новых пакетов услуг - из которых три будут совершенно новые, а пять выделены из существующих.
Она добавила, что новшество призвано приблизить медицинскую помощь к пациенту, и для того, чтобы пациент был меньше стигматизирован, чтобы избежать длинных и неоправданных госпитализаций.
Также, по словам Петрик, бесплатной станет медицинская помощь, предоставляемая мобильными психиатрическими бригадами.
Представитель НСЗУ также отметила, что после того, как пациент пролечился в стационаре, и уже нет показаний для госпитализации, он может продолжить лечение на амбулаторном уровне.
Кроме того, в Национальной службе здоровья Украины напомнили, что отныне пациенты могут без направления обратиться к:
- гинекологу, также детскому и подростковому;
- психиатру, также детскому и подростковому;
- наркологу;
- стоматологу (срочная помощь для всех и плановая для детей);
- фтизиатру, также детскому;
- педиатру;
- специалисту, у которого лечится пациент с хроническим заболеванием.
Также с 1 апреля до 10 382 грн вырастет тариф на медицинскую помощь при родах. По повышенному коэффициенту помощь будут предоставлять заведениям, имеющим договор на оказание помощи при родах - как роженице, так и новорожденным.
Будет расширен перечень лекарственных средств для возмещения их стоимости. В него включат препараты по первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов, с июля добавят инсулины, с октября - средства для лечения расстройств психики и поведения, в частности эпилепсии. Планируется, что рецепты на них будут выписывать в электронном виде.
Детальнее с пакетами услуг Программы медицинских гарантий на 2021 год можно ознакомиться по ссылке.
Будет расширен перечень лекарственных средств для возмещения их стоимости. В него включат препараты по первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов, с июля добавят инсулины, с октября - средства для лечения расстройств психики и поведения, в частности эпилепсии. Планируется, что рецепты на них будут выписывать в электронном виде.
Детальнее с пакетами услуг Программы медицинских гарантий на 2021 год можно ознакомиться по ссылке.
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