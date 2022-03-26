В Украине заработал контакт-центр Минздрава по борьбе с COVID

С сегодняшнего дня в контакт-центре Минздрава, пациент может получить информацию или направление на анализы, в случае, если не удается связаться с семейным врачом.
"Сегодня... Начал работу Всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни. Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно COVID-19, может позвонить, независимо от того, где этот гражданин находится на территории нашей страны, и получить соответствующую информацию. Номер, конечно, бесплатный",
- сказал Степанов.
Он отметил, что в Минздраве сделали достаточно большой колл-центр, там будет работать 150 операторов.
Номер телефона контакт-центра: 0 800 60 20 19 (звонки на номер являются бесплатными).
"Он будет работать круглосуточно, и все вопросы, которые возникают у вас, уважаемые граждане, в отношении "ковида", пожалуйста, звоните. Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили из какого-то небольшого города в Хмельницкой области, и вас беспокоит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию. Понятно, что для того, чтобы выяснить и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить вам эту информацию", - добавил министр.
По его словам, все это будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять его на рассмотрение в регионы.
"Затем, после получения ответа, оператор обязательно вам должен позвонить... В связи с чем мы вообще решили сделать такой большой колл-центр. Потому что мы видим, что очень сильно сбоят горячие линии, которые расположены в регионах. Это касается практически всех без исключения регионов. И именно поэтому было принято решение сделать такой большой единственный на всю страну контакт-центр", - сказал Степанов.
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