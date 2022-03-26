В Украине заработал контакт-центр Минздрава по борьбе с COVID

10:28 02 ноября Киев, Украина

С сегодняшнего дня в контакт-центре Минздрава, пациент может получить информацию или направление на анализы, в случае, если не удается связаться с семейным врачом.





Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов

"Сегодня... Начал работу Всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни. Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно COVID-19 , может позвонить, независимо от того, где этот гражданин находится на территории нашей страны, и получить соответствующую информацию. Номер, конечно, бесплатный", - сказал Степанов.

Он отметил, что в Минздраве сделали достаточно большой колл-центр, там будет работать 150 операторов.

Номер телефона контакт-центра: 0 800 60 20 19 (звонки на номер являются бесплатными).

"Он будет работать круглосуточно, и все вопросы, которые возникают у вас, уважаемые граждане, в отношении "ковида", пожалуйста, звоните. Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили из какого-то небольшого города в Хмельницкой области, и вас беспокоит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию. Понятно, что для того, чтобы выяснить и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить вам эту информацию", - добавил министр.

По его словам, все это будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять его на рассмотрение в регионы.