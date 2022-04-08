В Украине зафиксировано 507 новых случаев заражения COVID-19

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины опубликовала свежую сводку по заболевшим коронавирусом за прошедшие сутки. Согласно данным, было зафиксировано 507 новых случаев. Тестирований на COVID-19 было выполнено в количестве 114 660 раз.
Коронавирусную инфекцию обнаружили, в частности, у 41 ребенка и 33 медицинских работников.
Также за 9 июля:
- госпитализировано - 364;
- летальных исходов - 20;
- выздоровели - 809.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.
По состоянию на 9 июля количество людей, заболевших коронавируса Covid-19 от начала пандемии в Украине, - 2240246.
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