В Украине зафиксировано 507 новых случаев заражения COVID-19

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины опубликовала свежую сводку по заболевшим коронавирусом за прошедшие сутки. Согласно данным, было зафиксировано 507 новых случаев. Тестирований на COVID-19 было выполнено в количестве 114 660 раз.

Коронавирусную инфекцию обнаружили, в частности, у 41 ребенка и 33 медицинских работников.

Также за 9 июля:

госпитализировано - 364;

летальных исходов - 20;

выздоровели - 809.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

По состоянию на 9 июля количество людей, заболевших коронавируса Covid-19 от начала пандемии в Украине, - 2240246.