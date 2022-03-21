В Украине выпал первый снег

Укргидрометцентр отметил сегодня, в ночь с субботы на воскресенье, снег в западных областях Украины. В Карпатских горах, у границы Ивано-Франковской и Закарпатской областей, зафиксированы значительные осадки.

Между тем местные жители утверждают, что вчерашний снегопад отнюдь не первый, а уже пятый в нынешнем, даже еще не начавшемся лыжном сезоне.

Но, как бы то ни было, а под снежным покровом оказались горнолыжные курорты Западной Украины Драгобрат, Захар Беркут и знаменитый Буковель. Снегом покрылась и гора Поп Иван Черногорский, имеющая и другое название — Черная гора.

“В декабре будет плюсовая температура как днем, так и ночью, а похолодание – только после Дня Святого Николая”, — говорят синоптики.

Известно, что зима этого сезона будет проходить по сценарию предыдущего. Поэтому критических заморозков ждать не стоит. Это плохо для фермеров, ведь земля не сможет получить достаточное количество влаги и “отдохнуть” после урожая этого года.

Напомним, что во многих регионах Украины пройдут дожди с мокрым снегом. Например, дожди прольются в Карпатах. Правда, уже шестнадцатого ноября погода немного улучшится: в большинстве областей, кроме южных, небольшие дожди.