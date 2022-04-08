В Украине ввели локдаун выходного дня и вернули общенациональный карантин

Кабинет Министров Украины на заседании 11 ноября принял решение ввести в стране карантин выходного дня, а также отказаться от адаптивного карантина, вместо него будет действовать общий карантин на всей территории страны.
Первый локдаун выходного дня состоится 14-15 ноября, он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. По первоначальному плану карантин выходного дня в стране будет действовать до конца ноября.
Запрещено работать:
Первый локдаун выходного дня состоится 14-15 ноября, он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. По первоначальному плану карантин выходного дня в стране будет действовать до конца ноября.
Запрещено работать:
- кафе, ресторанам, барам — они могут работать на вынос;
- ТРЦ;
- учреждениям культуры;
- спортзалам, фитнес-центрам.
Также, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернули общий карантин, который будет действовать на всей территории страны, а требования будут как в «оранжевой» зоне.
Соответствующее постановление Министерства здравоохранения было принято во время сегодняшнего заседания правительства.
В соответствии с постановлением запрещаются:
- массовые мероприятия с участием более 20 человек;
- заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте;
- дискотеки;
- заведения питания с организацией досуга;
- работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе;
- плановые госпитализации;
- перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;
- вводится время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.
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