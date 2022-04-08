В Украине ввели локдаун выходного дня и вернули общенациональный карантин

16:58 11 ноября Киев, Украина





Первый локдаун выходного дня состоится 14-15 ноября, он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. По первоначальному плану



Запрещено работать: Кабинет Министров Украины на заседании 11 ноября принял решение ввести в стране карантин выходного дня, а также отказаться от адаптивного карантина, вместо него будет действовать общий карантин на всей территории страны.Первый локдаун выходного дня состоится 14-15 ноября, он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. По первоначальному плану карантин выходного дня в стране будет действовать до конца ноября.

кафе, ресторанам, барам — они могут работать на вынос;

ТРЦ;

учреждениям культуры;

спортзалам, фитнес-центрам.

Также, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернули общий карантин, который будет действовать на всей территории страны, а требования будут как в «оранжевой» зоне.

Соответствующее постановление Министерства здравоохранения было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

В соответствии с постановлением запрещаются: