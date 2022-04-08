В Украине ввели локдаун выходного дня и вернули общенациональный карантин

16:58 11 ноября Киев, Украина

Кабинет Министров Украины на заседании 11 ноября принял решение ввести в стране карантин выходного дня, а также отказаться от адаптивного карантина, вместо него будет действовать общий карантин на всей территории страны.

Первый локдаун выходного дня состоится 14-15 ноября, он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. По первоначальному плану карантин выходного дня в стране будет действовать до конца ноября.

Запрещено работать:
  • кафе, ресторанам, барам — они могут работать на вынос;
  • ТРЦ;
  • учреждениям культуры;
  • спортзалам, фитнес-центрам.
Также, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернули общий карантин, который будет действовать на всей территории страны, а требования будут как в «оранжевой» зоне.
 
Соответствующее постановление Министерства здравоохранения было принято во время сегодняшнего заседания правительства.
 
В соответствии с постановлением запрещаются:
  • массовые мероприятия с участием более 20 человек;
  • заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте;
  • дискотеки;
  • заведения питания с организацией досуга;
  • работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе;
  • плановые госпитализации;
  • перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;
  • вводится время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.