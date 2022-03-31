В Украине введут "локдаун выходного дня"

07:14 06 ноября Киев, Украина

Украина который день демонстрирует антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи с этим Минздрав принял решение ввести карантин выходного дня.

Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, мы, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун , на который пошли некоторые европейские страны - не на две недели, не на три недели. Именно поэтому наше предложение будет делать такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть суббота-воскресенье. Это когда у нас останутся работать только продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры. Все остальные, чтобы в выходные дни не работали", - заявил министр.

По его словам, это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

"Это точно не будет на эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже на следующих выходных", - добавил глава Минздрава.

Он пояснил, что транспорт будет работать и на выходных, поскольку это критическая инфраструктура.