В Украине восстановят программы поддержки экономики

15:01 23 ноября Киев, Украина

Во время совещания по предотвращению распространения Covid-19 , Владимир Зеленский заявил, что из-за усиления противоэпидемических мероприятий необходимо вернуть программы поддержки экономики.

Об это сообщили в пресс-службе главы государства в понедельник, 23 ноября.

"Важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - сказал он.





Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал, что у правительства уже готов план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей. По словам президента, карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности уже продемонстрировали позитивные результаты. Зеленский заявил, что правительство сделает все возможное, дабы избежать полного локдауна в стране. Он отметил, что сейчас статистика демонстрирует, что прогнозируемый рост удается сдерживать.Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал, что у правительства уже готов план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.