В Украине восстановят программы поддержки экономики

Во время совещания по предотвращению распространения Covid-19, Владимир Зеленский заявил, что из-за усиления противоэпидемических мероприятий необходимо вернуть программы поддержки экономики.
Об это сообщили в пресс-службе главы государства в понедельник, 23 ноября.
По словам президента, карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности уже продемонстрировали позитивные результаты. Зеленский заявил, что правительство сделает все возможное, дабы избежать полного локдауна в стране. Он отметил, что сейчас статистика демонстрирует, что прогнозируемый рост удается сдерживать.
Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал, что у правительства уже готов план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.
Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал, что у правительства уже готов план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.
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