В Украине ужесточают правила въезда в страну

06:29 30 июля Киев, Украина

В связи с широким распространением штамма Дельта в мире, Кабинет министров принял решение об ужесточении правил въезда иностранцев и граждан в Украину.

Об этом говорится в постановлении Кабмина опубликованом на сайте Кабмина.



Согласно новым правилам для пересечения границы Украины иностранцы обязаны иметь страховой полис на случай заболевания коронавирусом, документ который подтверждает полный курс вакцинации, или же отрицательный результат тестирования на COVID-19. В случае, если иностранец не имеет вышеуказанных документов, ему будет предложено установить приложение "Дома" и он будет иметь возможность сделать тест на выявление заболевания в течение следующих 72 часов.



Иностранцы с видом на жительство в Украине беспрепятственно пересекут границу если у них есть в наличии документ, подтверждающий полный курс вакцинации. В случае его отсутствия, им также придется устанавливать приложение "Дома" и сделать тест на обнаружение COVID в течение следующих 72 часов.



Граждане Украины будут иметь беспрепятственное пересечение границы в тех случаях, если они имеют документ, подтверждающий полный курс вакцинации, или же справку 063-О о первой прививке.



Все вакцинированные лица, которые находились более чем неделю на территории России и Индии в течение последних двух недель - обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию без права ее досрочного завершения.