В Украине уже вакцинировались 1 479 703 человека

09:50 14 июня Киев, Украина

Как сообщила сегодня, 14 июня, пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, за прошедший воскресный день в стране были привиты от коронавирусной инфекции 22 219 человек.

Так, одну дозу получили 20 327 человек, полностью иммунизированы 1 892 человека.

В течение суток работали 162 мобильных бригад и 205 пунктов вакцинации.

По состоянию на 14 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 479 703 человека, из них получили 1 дозу – 1 479 701 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 238 798 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 718 499 прививок.

Напомним, в субботу в Украине сделали 34 870 прививок от коронавируса. Большинство из них - препаратом китайской компании Sinovac Biotech.