В Украине увеличилось число пунктов вакцинации

12-13 июня 2021 более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве.
На ближайших выходных количество центров COVID-вакцинации в Украине увеличится до 51, на прошлой неделе работало только 10 центров, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 11 июня.
Как сообщили в Минздрав, в этих центрах будут прививаться граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава.
Так, планируется работа:
- в Днепропетровской области - 13 центров. 12 в Днепре и один в Кривом Роге;
- во Львовской области - 8 центров. Из них три - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
- в Одесской области - 7 центров. Из них четыре - в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;
- в Полтавской области - 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
- в Херсонской области - 3 центра в Херсоне;
- в Киевской области - 3 центра. Два в Белой Церкви, один в Броварах;
- в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;
- в Хмельницкой области - 2 центра. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;
- в Тернопольской - 1 центр в Тернополе;
- в Ровенской области - 1 центр в Киеве;
- в Винницкой области - 1 центр в Виннице;
- в Кировоградской области - 1 центр в Кропивницком;
- в Житомирской области - 1 центр в Житомире;
- в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;
- в Харьковской области - 1 центр в Харькове;
- в Киеве - 1 центр.
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