В Украине увеличилось число пунктов вакцинации

15:50 11 Июнь Киев, Украина

12-13 июня 2021 более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве.

На ближайших выходных количество центров COVID-вакцинации в Украине увеличится до 51, на прошлой неделе работало только 10 центров, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 11 июня.

Как сообщили в Минздрав, в этих центрах будут прививаться граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава.

Так, планируется работа: