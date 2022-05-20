В Украине утверждена новая государственная награда ко Дню Независимости

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, в Украине утверждена новая награда - государственный знаке отличия Национальная легенда Украины. Положение о награде подписал президент. Награждать новым знаком отличия будут раз в год.

Отмечается, что глава государства также утвердил рисунок этого знака отличия и рисунок образца бланка диплома к нему.

Государственную награду Национальная легенда Украины могут получить граждане Украины и иностранцы или лица без гражданства.

Они могут удостоиться этой награды за:

личные заслуги в становлении независимой Украины;

личные заслуги в укреплении ее государственности, защите отечества и служении украинскому народу;

весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Знак отличия будет золотым и будет иметь вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака княжеского государства Владимира Великого.

Награду будут носить на груди слева и при наличии у награжденного других государственных знаков отличия будут размещать ниже знаков наград на колодках (лентах) и после звезд орденов.

Награждать знаком отличия Национальная легенда Украины президент Украины будет своим указом ежегодно по случаю Дня Независимости.

Ранее сообщалось, что Зеленский вручил медаль девочке из Закарпатья, которая спасла брата и трех соседских детей во время июльского наводнения.

Перед этим Зеленский наградил орденами и медалями 12 военных. Двое военных были награждены орденами посмертно, еще десять защитников получили медали За воинскую службу Украине и Защитнику Отечества.