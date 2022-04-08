В Украине установили рекорд по COVID-вакцинации — за сутки сделали более 100 тысяч прививок

Количество полностью вакцинированных украинцев пересекло отметку в миллион человек. За сутки COVID-прививку сделали 100 тысяч человек.
Об этом сообщает Минздрав в четверг, 8 июля.
По данным МОЗ, вчера работали 682 мобильные бригады, 1 462 пункта прививок и 31 центр вакцинации.
Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 55 048. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 35 516 и AstraZeneca – 14 116.
С начала прививочной кампании вакцинировано 2 178 592 человека. В частности, одну дозу получили – 2 178 590 человек, полностью иммунизированы и получили обе дозы – 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). За период вакцинации в стране было сделано 3 196 848 прививок.
Кроме того, по состоянию на четверг в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
Киев - 10418
Винницкая область - 2058
Волынская область - 870
Днепропетровская область - 4149
Донецкая область - 1765
Житомирская область - 2189
Закарпатская область - 550
Запорожская область - 1088
Ивано-Франковская область - 197
Киевская область - 2612
Кировоградская область - 718
Луганская область - 72
Львовская область - 1453
Николаевская область - 1529
Одесская область - 1972
Полтавская область - 2191
Ровенская область - 1311
Сумская область - 1499
Тернопольская область - 603
Харьковская область - 1094
Херсонская область - 857
Хмельницкая область - 845
Черкасская область - 784
Черновицкая область - 782
Черниговская область - 779
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