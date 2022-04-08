В Украине установили рекорд по COVID-вакцинации — за сутки сделали более 100 тысяч прививок

10:38 08 июля Киев, Украина

Количество полностью вакцинированных украинцев пересекло отметку в миллион человек. За сутки COVID-прививку сделали 100 тысяч человек.

Об этом сообщает Минздрав в четверг, 8 июля.

"104 680 людей привито против COVID-19 за последние сутки 7 июля. Одну дозу получили 42 029 человек полностью иммунизированы – 62 651 человек", – говорится в сообщении.

По данным МОЗ, вчера работали 682 мобильные бригады, 1 462 пункта прививок и 31 центр вакцинации.



Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 55 048. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 35 516 и AstraZeneca – 14 116.



С начала прививочной кампании вакцинировано 2 178 592 человека. В частности, одну дозу получили – 2 178 590 человек, полностью иммунизированы и получили обе дозы – 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). За период вакцинации в стране было сделано 3 196 848 прививок.





Кроме того, по состоянию на четверг в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):