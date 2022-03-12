В Украине ухудшился уровень образования - Шкарлет

Министр образования Украины рассказал, что предварительные данные свидетельствуют о понижении уровня образованности среди школьников. Сергей Шкарлет объясняет это переводом учебного процесса в режим «онлайн». В среднем цифра падения уровня знаний – 8%
С марта 2020 года в связи со связанными с пандемией карантинными ограничениями значительная часть учебного процесса в украинских школах была переведена в режим онлайн.
Напомним, Шкарлет считает, что вероятность ухода на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. По его словам, нужно просто научиться жить в этих условиях пандемии.
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