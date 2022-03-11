В Украине стартовала закачка импортного газа в ПХГ

Украинские подземные хранилища газа начали медленными темпами накачивать импортным газом.
Об этом сообщил в пятницу, 11 июня, глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.
"Очень медленно, но уже начался импорт газа для закачки. Сейчас он составляет лишь 3 млн м куб. в сутки. Импорт с начала месяца составил 15,7 млн м куб., Причем 100% было импортировано из Венгрии, а не из стандартного словацкого направления", - написал он.
Всего с начала года было импортировано 577 млн м куб., из них 88% из Венгрии.
Макогон добавил, что открытие виртуального реверса Оператором ГТС в прошлом году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними.
Ранее в Укртрансгазе сообщили, что с начала сезона закачки в мае в подземные хранилища поступило всего 0,33 млрд куб. м газа. Там отметили, что в ПХГ поступает газ украинской добычи.
Напомним, в осенне-зимний период 2020-2021 годов Украина сожгла рекордный за семь лет объем газа – 13,2 млрд кубометров. Сезон отбора газа оказался одним из самых продолжительных.
При этом начала отопительный сезон с рекордными запасами газа в почти 28,5 млрд кубометров.
"Очень медленно, но уже начался импорт газа для закачки. Сейчас он составляет лишь 3 млн м куб. в сутки. Импорт с начала месяца составил 15,7 млн м куб., Причем 100% было импортировано из Венгрии, а не из стандартного словацкого направления", - написал он.
Всего с начала года было импортировано 577 млн м куб., из них 88% из Венгрии.
Макогон добавил, что открытие виртуального реверса Оператором ГТС в прошлом году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними.
Ранее в Укртрансгазе сообщили, что с начала сезона закачки в мае в подземные хранилища поступило всего 0,33 млрд куб. м газа. Там отметили, что в ПХГ поступает газ украинской добычи.
Напомним, в осенне-зимний период 2020-2021 годов Украина сожгла рекордный за семь лет объем газа – 13,2 млрд кубометров. Сезон отбора газа оказался одним из самых продолжительных.
При этом начала отопительный сезон с рекордными запасами газа в почти 28,5 млрд кубометров.
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