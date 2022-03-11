В Украине стартовала закачка импортного газа в ПХГ

Украинские подземные хранилища газа начали медленными темпами накачивать импортным газом.

Об этом сообщил в пятницу, 11 июня, глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.Всего с начала года было импортировано 577 млн м куб., из них 88% из Венгрии.Макогон добавил, что открытие виртуального реверса Оператором ГТС в прошлом году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними.Ранее в Укртрансгазе сообщили, что с начала сезона закачки в мае в подземные хранилища поступило всего 0,33 млрд куб. м газа. Там отметили, что в ПХГ поступает газ украинской добычи.Напомним, в осенне-зимний период 2020-2021 годов Украина сожгла рекордный за семь лет объем газа – 13,2 млрд кубометров. Сезон отбора газа оказался одним из самых продолжительных.При этом начала отопительный сезон с рекордными запасами газа в почти 28,5 млрд кубометров.