В Украине создан Национальный фонд инвестиций и утвержден его устав

В Украине появится Национальный фонд инвестиций Украины (Нацинвестфонд), одной из ключевых задач которого является привлечение капиталов под инвестпроекты.
Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 31 марта.
Целью деятельности нового предприятия, которое создано по поручению президента Владимира Зеленского, является "создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины".
Нацинвестфонд будет заниматься привлечением денег для реализации инвестиционных проектов, их финансированием, подготовкой и тому подобное.
Напомним, Владимир Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций указом от 19 марта.
Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 31 марта.
Целью деятельности нового предприятия, которое создано по поручению президента Владимира Зеленского, является "создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины".
Нацинвестфонд будет заниматься привлечением денег для реализации инвестиционных проектов, их финансированием, подготовкой и тому подобное.
Напомним, Владимир Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций указом от 19 марта.
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