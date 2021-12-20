В Украине сократилось число вакцинаций. За сутки привили 1,2 тысячи человек

О сокращении числа вакцинаций за прошедшие сутки доложил министр здравоохранения Максим Степанов. После 3 919 COVID-уколов накануне, за вчера противоковидную вакцину получили всего 1 258 граждан Украины.
С начала прививочной кампании вакцинировано уже 291 824 человека. Две дозы вакцины получили два человека.
Прививки проводились 39 мобильными бригадами. Также уколы делали в 75 прививочных пунктах.
В Киевской, Одесской и Херсонской областях не было сделано ни одной COVID-прививки. Больше всего за сутки провакцинировано жителей Киева и Львовской области.
По состоянию на 4 апреля 2021 года в листе ожидания вакцинации стоят 407 003 гражданина Украины.
Количество прививок в сутки:
- Киев - 130 прививок;
- Винницкая область - 20 прививок;
- Волынская область - 20 прививок;
- Днепропетровская область - 40 прививок;
- Донецкая область - 10 прививок;
- Житомирская область - 40 прививок;
- Закарпатская область - 20 прививок;
- Запорожская область - 70 прививок;
- Ивано-Франковская область - 88 прививок;
- Киевская область - 0 прививок;
- Кировоградская область - 20 прививок;
- Луганская область - 10 прививок;
- Львовская область - 110 прививок;
- Николаевская область - 60 прививок;
- Одесская область - 0 прививок;
- Полтавская область - 60 прививок;
- Ровенская область - 50 прививок;
- Сумская область - 20 прививок;
- Тернопольская область - 70 прививок;
- Харьковская область - 250 прививок;
- Херсонская область - 0 прививок;
- Хмельницкая область - 40 прививок;
- Черкасская область - 70 прививок;
- Черновицкая область - 30 прививок;
- Черниговская область - 30 прививок.
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