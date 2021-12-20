В Украине сократилось число вакцинаций. За сутки привили 1,2 тысячи человек

10:11 05 Апрель Киев, Украина

О сокращении числа вакцинаций за прошедшие сутки доложил министр здравоохранения Максим Степанов. После 3 919 COVID-уколов накануне, за вчера противоковидную вакцину получили всего 1 258 граждан Украины.

С начала прививочной кампании вакцинировано уже 291 824 человека. Две дозы вакцины получили два человека.

Прививки проводились 39 мобильными бригадами. Также уколы делали в 75 прививочных пунктах.

В Киевской, Одесской и Херсонской областях не было сделано ни одной COVID-прививки. Больше всего за сутки провакцинировано жителей Киева и Львовской области.

По состоянию на 4 апреля 2021 года в листе ожидания вакцинации стоят 407 003 гражданина Украины.

Количество прививок в сутки:

  • Киев - 130 прививок;
  • Винницкая область - 20 прививок;
  • Волынская область - 20 прививок;
  • Днепропетровская область - 40 прививок;
  • Донецкая область - 10 прививок;
  • Житомирская область - 40 прививок;
  • Закарпатская область - 20 прививок;
  • Запорожская область - 70 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 88 прививок;
  • Киевская область - 0 прививок;
  • Кировоградская область - 20 прививок;
  • Луганская область - 10 прививок;
  • Львовская область - 110 прививок;
  • Николаевская область - 60 прививок;
  • Одесская область - 0 прививок;
  • Полтавская область - 60 прививок;
  • Ровенская область - 50 прививок;
  • Сумская область - 20 прививок;
  • Тернопольская область - 70 прививок;
  • Харьковская область - 250 прививок;
  • Херсонская область - 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 40 прививок;
  • Черкасская область - 70 прививок;
  • Черновицкая область - 30 прививок;
  • Черниговская область - 30 прививок.