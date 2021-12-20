В Украине сократилось число вакцинаций. За сутки привили 1,2 тысячи человек

10:11 05 Апрель Киев, Украина

О сокращении числа вакцинаций за прошедшие сутки доложил министр здравоохранения Максим Степанов. После 3 919 COVID-уколов накануне, за вчера противоковидную вакцину получили всего 1 258 граждан Украины.

С начала прививочной кампании вакцинировано уже 291 824 человека. Две дозы вакцины получили два человека.

Прививки проводились 39 мобильными бригадами. Также уколы делали в 75 прививочных пунктах.

В Киевской, Одесской и Херсонской областях не было сделано ни одной COVID-прививки. Больше всего за сутки провакцинировано жителей Киева и Львовской области.

По состоянию на 4 апреля 2021 года в листе ожидания вакцинации стоят 407 003 гражданина Украины.

Количество прививок в сутки: