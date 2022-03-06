В Украине смягчили карантинные ограничения: что теперь разрешено

Кабмин принял решение о смягчении карантинных ограничений. В Украине, разрешили проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.
Кроме того иностранцам, въезжающим на территорию Украины, кроме ПЦР-тестов, разрешили предъявлять тесты на антиген к коронавирусу или международный сертификат о вакцинации, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в постановлении правительства №583 от 2 июня 2021 года.
Согласно постановлению:
- Разрешено проводить массовые мероприятия с заполненностью двух третей мест (если все участники и посетители будут иметь негативные ПЦР-тесты или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации - никаких ограничений не применяется);
- Разрешено проводить спортивные мероприятия с заполненностью двух третей мест;
- Разрешено кинотеатрам заполнять залы на две трети;
- Разрешена работа дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах;
- Разрешается кафе и ресторанам работать круглосуточно;
- Разрешена работа гостиниц, хостелов, кемпингов и т.п.;
- Разрешено размещение столиков в кафе и ресторанах на расстоянии 1,5 м друг от друга вместо двух метров.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии