В Украине смягчили карантинные ограничения: что теперь разрешено

08:49 08 Июнь Киев, Украина

Кабмин принял решение о смягчении карантинных ограничений. В Украине, разрешили проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.

Кроме того иностранцам, въезжающим на территорию Украины, кроме ПЦР-тестов, разрешили предъявлять тесты на антиген к коронавирусу или международный сертификат о вакцинации, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в постановлении правительства №583 от 2 июня 2021 года.



Согласно постановлению: