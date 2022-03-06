В Украине смягчили карантинные ограничения: что теперь разрешено

08:49 08 Июнь Киев, Украина

Кабмин принял решение о смягчении карантинных ограничений. В Украине, разрешили проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.
 
Кроме того иностранцам, въезжающим на территорию Украины, кроме ПЦР-тестов, разрешили предъявлять тесты на антиген к коронавирусу или международный сертификат о вакцинации, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в постановлении правительства №583 от 2 июня 2021 года.

Согласно постановлению:
  • Разрешено проводить массовые мероприятия с заполненностью двух третей мест (если все участники и посетители будут иметь негативные ПЦР-тесты или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации - никаких ограничений не применяется);
  • Разрешено проводить спортивные мероприятия с заполненностью двух третей мест;
  • Разрешено кинотеатрам заполнять залы на две трети;
  • Разрешена работа дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах;
  • Разрешается кафе и ресторанам работать круглосуточно;
  • Разрешена работа гостиниц, хостелов, кемпингов и т.п.;
  • Разрешено размещение столиков в кафе и ресторанах на расстоянии 1,5 м друг от друга вместо двух метров.