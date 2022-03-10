В Украине с 1 сентября будут действовать только электронные больничные



Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



"С 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать их в электронном виде", - говорится в сообщении.



Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился.

"Пациент приходит к врачу на осмотр. Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его КЭПом (квалифицированная электронная подпись. - Ред.). Вы получите об этом уведомление от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный лист нетрудоспособности - это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты. Об этом вы также получите сообщение на телефон, уже из ПФУ", - объяснили в Минздраве.