В Украине с 1 сентября будут действовать только электронные больничные

Минздрав обязал все медучреждения к сентябрю этого года наладить алгоритм работы в формировании и дальнейшем использовании электронных больничных.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"С 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать их в электронном виде", - говорится в сообщении.
Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился.
Важно, что в Пенсионный фонд попадет только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. Каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.
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