В Украине рекордными темпами идет COVID-вакцинация: за сутки - 62,5 тысячи человек

09:31 16 июня Киев, Украина

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в Украине за вторник, 15 июня, прививка COVID-вакцины была сделана 62 591 украинцу. При этом первую дозу вакцины получили 35 462 человека, полностью иммунизированы – 27 129 человек.

В течение суток работали 515 мобильных бригад, 908 пунктов прививки.

С начала кампании по вакцинации инъекции сделаны 1 543 265 украинцам, из них получили одну дозу – 1 543 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 287 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 831 147 прививок.

По состоянию на 15 июня в лист ожидания вакцинации записались 692 404 человека.

Количество прививок в сутки (одна доза):

  • Киев - 6366
  • Винницкая область - 1511
  • Волынская область - 1110
  • Днепропетровская область - 2048
  • Донецкая область - 1085
  • Житомирская область - 1104
  • Закарпатская область - 1575
  • Запорожская область - 1626
  • Ивано-Франковская область - 493
  • Киевская область - 4198
  • Кировоградская область - 636
  • Луганская область - 297
  • Львовская область - 1413
  • Николаевская область - 1019
  • Одесская область - 941
  • Полтавская область - 1027
  • Ровенская область - 394
  • Сумская область - 884
  • Тернопольская область - 651
  • Харьковская область - 2778
  • Херсонская область - 880
  • Хмельницкая область - 1735
  • Черкасская область - 470
  • Черновицкая область - 173
  • Черниговская область - 1048