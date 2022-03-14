В Украине рекордными темпами идет COVID-вакцинация: за сутки - 62,5 тысячи человек

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в Украине за вторник, 15 июня, прививка COVID-вакцины была сделана 62 591 украинцу. При этом первую дозу вакцины получили 35 462 человека, полностью иммунизированы – 27 129 человек.
В течение суток работали 515 мобильных бригад, 908 пунктов прививки.
С начала кампании по вакцинации инъекции сделаны 1 543 265 украинцам, из них получили одну дозу – 1 543 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 287 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 831 147 прививок.
По состоянию на 15 июня в лист ожидания вакцинации записались 692 404 человека.
Количество прививок в сутки (одна доза):
- Киев - 6366
- Винницкая область - 1511
- Волынская область - 1110
- Днепропетровская область - 2048
- Донецкая область - 1085
- Житомирская область - 1104
- Закарпатская область - 1575
- Запорожская область - 1626
- Ивано-Франковская область - 493
- Киевская область - 4198
- Кировоградская область - 636
- Луганская область - 297
- Львовская область - 1413
- Николаевская область - 1019
- Одесская область - 941
- Полтавская область - 1027
- Ровенская область - 394
- Сумская область - 884
- Тернопольская область - 651
- Харьковская область - 2778
- Херсонская область - 880
- Хмельницкая область - 1735
- Черкасская область - 470
- Черновицкая область - 173
- Черниговская область - 1048
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