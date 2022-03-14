В Украине рекордными темпами идет COVID-вакцинация: за сутки - 62,5 тысячи человек

09:31 16 июня Киев, Украина

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в Украине за вторник, 15 июня, прививка COVID-вакцины была сделана 62 591 украинцу. При этом первую дозу вакцины получили 35 462 человека, полностью иммунизированы – 27 129 человек.

В течение суток работали 515 мобильных бригад, 908 пунктов прививки.

С начала кампании по вакцинации инъекции сделаны 1 543 265 украинцам, из них получили одну дозу – 1 543 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 287 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 831 147 прививок.

По состоянию на 15 июня в лист ожидания вакцинации записались 692 404 человека.

Количество прививок в сутки (одна доза):