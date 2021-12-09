В Украине разрешили призыв резервистов без объявления мобилизации

15:06 30 Март Киев, Украина

256 голосами народные депутаты Украины приняли законопроект, который направлен на усовершенствование обороны страны. Закон разрешает призывать резервистов на службу без объявления мобилизации.



Согласно законопроекту предлагается создать на базе военкоматов территориальные центры комплектования и социальной поддержки, ввести учет резервистов и воинскую службу по призыву из числа резервистов в особый период.



Отмечается, что в случае обострения ситуации на фронте или во время нарушения границ Украины государство в течение суток сможет привлечь резервистов.



Нардеп "СН" Марьяна Безуглая подчеркнула, что практика призыва резервистов вне мобилизации отвечает практике западних стран, в частности США, Финляндии и Израиля.



По ее словам, Финляндия ввела такую практику, анализируя действия РФ в Украине.



На вопросы нардепов относительно этой нормы и предложение позволить вне мобилизации призывать лишь резервистов, подписавших контракт, Безуглая ответила, что эта норма принимается на крайний случай, когда нет парламента и некому обьявить мобилизацию.



Парламентарий надеется, что в ближайшие 100 лет она не будет использована.