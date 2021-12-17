В Украине разрешили лекарства на основе каннабиса

16:57 09 Апрель Киев, Украина

Кабмин внес изменения в список прекурсоров, наркотических и психотропных веществ, в которых используют лечебный экстракт марихуаны.



Постановление № 324 от 7 апреля опубликовано на правительственном портале.





Теперь в медицинских целях разрешено использовать Дронабинол, Набилон и Набиксимолс.

«Набилон» применяют для облегчения побочных эффектов после химиотерапии при онкозаболеваниях, в частности тошноты и рвоты. Также его иногда используют как вспомогательный анальгетик. Каннабис в составе препарата является синтетическим и имитирует действие тетрагидроканнабинола (ТГК).

В то же время препарат «Набиксимолс» применяется для облегчения боли и спазмов у больных с рассеянным склерозом. В состав этого лекарства входят натуральные компоненты конопли.

«Оборот психотропных веществ «Дронабинол», «Набилон» (синтетические каннабиноиды, имитирующие действие ТГК) и «Набиксимолс» (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств», — говорится в постановлении.

Изменения позволят создать механизмы использования в медицинской практике лекарственных средств, содержащих каннабиноиды, обеспечив их назначение и применение в соответствии с законодательством Украины мерами контроля их оборота.

Что это дает?

Лекарства, изготовленные на основе каннабиса, обычно используются как стимуляторы аппетита, противорвотные средства, для лечения тревожности, нарушений двигательного аппарата и как вспомогательная терапия для лечения хронической боли.



Лекарства на основе каннабиса разрешены в 44 странах, в частности во многих странах-членах ЕС: в Польше, Чехии, Хорватии, Бельгии, Германии, Австрии, а также в Канаде и США. Они отпускаются по специальным рецептам для онкобольных, которые получают химиотерапию, паллиативных пациентов и для людей, страдающих от посттравматических стрессовых расстройств.