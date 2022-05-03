В Украине разработают Национальную стратегию безбарьерности

11:50 03 декабря Киев, Украина

По случаю Международного дня людей с инвалидностью, Владимир Зеленский распорядился разработать и утвердить Нацстратегию безбарьерного пространства в Украине.

Об этом говорится в президентском указе №533/2020 от 3 декабря.



Документ направлен на обеспечение равного и беспрепятственного доступа всех социальных групп населения к образованию, занятости, услугам, инфраструктуре, участию в жизни общества и будет способствовать созданию надлежащих условий для реализации социально-экономических, политических, личных прав и свобод украинских граждан.



Кабинет Министров Украины с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей госорганов и местного самоуправления, общественных активистов, ученых, экспертов должен разработать и утвердить Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине. Стратегия, опираясь на лучший мировой опыт в этой сфере, должна предложить комплексный подход к развитию принципов социальной, экономической, политической, цифровой и физической безбарьерности для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, родителей малолетних детей и детей с инвалидностью. Согласно указу, стратегия должна быть разработана и утверждена в апреле 2021 года.



Безбарьерность – это новое видение социальных норм в Украине, направленное на привлечение и самореализацию неактивных общественных групп, развитие социального капитала и преодоление барьеров в физическом пространстве, культуре, общественной жизни, отношениях «человек – государство».



Указ Президента Украины стал ответом на общенациональную дискуссию о безбарьерности и праве граждан из всех общественных групп на достойную жизнь, которая была начата по инициативе первой леди Елены Зеленской весной 2020 года.



Документ вступает в силу со дня его опубликования.