В Украине разработали сверхчувствительный тест, способный заменить ПЦР-анализ

11:58 30 ноября Киев, Украина

В Верховной Раде Украины настаивают на массовом тестировании населения страны отечественными тестами, украинская компания разработала новый уникальный сверхчувствительный тест, который выявляет коронавирус

Об этом сообщили на официальном сайте производителя.



По словам разработчиков, украинская система для тестирования в 75 раз чувствительнее всех остальных в мире. Но в то же время она сравнительно дешевая. Тест показывает результат через 2 часа 30 минут. Производители отмечают, если Украина будет использовать отечественное изобретение, то потратит в два раза меньше средств, чем при



Разработанная система может быть рекомендована для скрининга с целью выявления инфекции в различных лиц, с чувствительностью на уровне 96,6%. Она позволяет исследовать значительное количество образцов одновременно, что принципиально важно для групп высокого риска. Подтверждать результат этого теста другими анализами пациентам не требуется. По словам разработчиков, украинская система для тестирования в 75 раз чувствительнее всех остальных в мире. Но в то же время она сравнительно дешевая. Тест показывает результат через 2 часа 30 минут. Производители отмечают, если Украина будет использовать отечественное изобретение, то потратит в два раза меньше средств, чем при ПЦР -тестировании. Если учитывать состояние и мощности государственных лабораторий, Украина может производить до одного миллиона тестов в день. Так страна может полностью обеспечить все области относительно недорогими, но качественными тестами. Анализ станет доступным практически на любом уровне учреждений здравоохранения.Разработанная система может быть рекомендована для скрининга с целью выявления инфекции в различных лиц, с чувствительностью на уровне 96,6%. Она позволяет исследовать значительное количество образцов одновременно, что принципиально важно для групп высокого риска. Подтверждать результат этого теста другими анализами пациентам не требуется.

В компании отмечают, что анализ может быть проведен как с использованием стандартного оборудования для ИФА, так и автоматических иммуноферментных анализаторов открытого типа с использованием валидированного протокола постановки анализа.



Именно наличие "открытой" системы тестирования с доступностью относительно простой технологии обработки образцов делает анализ доступным практически на любом уровне учреждений здравоохранения.