В Украине продлили карантин до осени, но ослабили ограничения

15:05 16 июня Киев, Украина

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении адаптивного карантина до осени, но смягчил ограничения, в частности, относительно контроля за самоизоляцией больных коронавирусом.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства в среду, 16 июня.

По словам премьера, по состоянию на 10 июня в Украине достигнут "зеленый" уровень эпидемической опасности, что дает возможность продолжить смягчение противоэпидемических ограничений.

"Правительство официально сегодня продлило карантин до 31 августа 2021 года. Но в то же время мы ослабили определенные карантинные меры", – сказал Шмыгаль.





Также Кабмин исключил пункт о запрете работы заведений питания после 24 часов.



Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пока в стране действует "зеленый" уровень эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться, что позволит обновить приложение Дій вдома. Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.Также Кабмин исключил пункт о запрете работы заведений питания после 24 часов.Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пока в стране действует "зеленый" уровень эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться, что позволит обновить приложение Дій вдома.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупреждал, что в Украине оставят основные противоэпидемические ограничения - обязательное ношение масок в общественных зданиях и в транспорте, а также социальную дистанцию и гигиену рук.