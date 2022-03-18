В Украине продлен режим ЧС до 31 декабря 2020 года

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, Кабинет министров принял решение продлить режим Чрезвычайной ситуации до конца 2020 года.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.