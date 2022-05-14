В Украине предупредили об ухудшении ситуации с COVID

11:28 11 августа Киев, Украина

Согласно прогнозу Национальной академии наук (НАН), в ближайшие недели в стране ожидается увеличение суточных COVID-случаев.





Сейчас среднее количество случаев



По подсчетам ученых, с 11 по 17 августа в среднем прирост составит 1008 случаев в сутки, а с 18 по 24 августа - 1285 случаев.Сейчас среднее количество случаев коронавируса увеличилось до 839 человек в день. За две недели этот показатель вырос на 44%.

Ученые сообщили, что число положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма Дельта.

Самых высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом Дельта доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции.



Также в НАН отмечают, что хуже всего ситуация с заболеваемостью обстоит в Херсонской и Одесской областях.



Также стремительно растет заболеваемость в западных регионах.



Кроме того, быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций растет медленно.