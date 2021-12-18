В Украине появится фонд помощи пострадавшим от ковид-вакцинации

ВРУ приняла закон, в соответствии с которым поставщиков и производителей ковид-вакцин освобождают от ответственности за любые последствия прививок. Для решения данных проблем в Украине будет создан специальный фонд помощи.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Так он прокомментировал принятый накануне Верховной Радой закон, освобождающий от ответственности за последствия вакцинации производителей и поставщиков препаратов.
Так он прокомментировал принятый накануне Верховной Радой закон, освобождающий от ответственности за последствия вакцинации производителей и поставщиков препаратов.
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