В Украине появится фонд помощи пострадавшим от ковид-вакцинации

10:08 20 Март Киев, Украина

ВРУ приняла закон, в соответствии с которым поставщиков и производителей ковид-вакцин освобождают от ответственности за любые последствия прививок. Для решения данных проблем в Украине будет создан специальный фонд помощи.
 
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так он прокомментировал принятый накануне Верховной Радой закон, освобождающий от ответственности за последствия вакцинации производителей и поставщиков препаратов.
"Кабинет Министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причиненного вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях", - заявил Степанов.