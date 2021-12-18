В Украине появится фонд помощи пострадавшим от ковид-вакцинации

10:08 20 Март Киев, Украина

ВРУ приняла закон, в соответствии с которым поставщиков и производителей ковид-вакцин освобождают от ответственности за любые последствия прививок. Для решения данных проблем в Украине будет создан специальный фонд помощи.





Так он прокомментировал Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.Так он прокомментировал принятый накануне Верховной Радой закон , освобождающий от ответственности за последствия вакцинации производителей и поставщиков препаратов.