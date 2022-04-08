В Украине появилось собственное серийное производство кислородных концентраторов

13:23 12 ноября Киев, Украина

На сегодняшний день украинским больницам, как в центре страны, так и в регионах катастрофически не хватает специализированного оборудования для кислородной терапии.

"Сейчас государство предпринимает шаги, чтобы обеспечить кислородными концентратами и кислородными баллонами украинские больницы. К выполнению этой важной задачи привлекается отечественный научный и производственный потенциал ", - отметил Уруский.

Олег Уруский встретился с представителями ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод", ООО "ПКФ "Криопром" и ООО "Телекарт-Прибор" для обсуждения налаживания разработки и производства отечественных газификаторов и кислородных концентраторов для обеспечения украинских больниц.



Предприятие "Телекарт-Прибор", которое специализируется на производстве высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования для украинских военных, срочно наладило производство кислородных концентраторов. С начала года и пандемии на предприятии начали разрабатывать такой прибор, понимая, что он является ключевым в лечении больных COVID-19. В соответствии с этим, команда разработчиков создала 20-литровый аппарат, которым можно будет оборудовать сразу 2 кровати.



Сейчас TOB "Телекарт-Прибор" проводит тестирование и сертификацию концентратора для получения отечественных и международных сертификатов качества. По словам руководства предприятия, ООО "Телекарт-Прибор" готово запустить в серийное производство собственные кислородные концентраторы на полную мощность.