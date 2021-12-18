В Украине полицейские шерифы заменят участковых

14:59 05 Август Киев, Украина

В штате правоохранительных органов появится новая должность - полицейский общины. Работа офицера общины схожа с должностью шерифа - полицейский будет вовлечен в жизнь только одного участка.

Про нововведение рассказал советник главы МВД Владимир Мартыненко

"Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер общины, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции", - сказал Мартыненко.

Шериф по идее должен быть полностью вовлечен в жизнь общины, сотрудничать и контактировать с людьми. Причем финансирование его работы будет также частично положено на общину.

"Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины... и полностью с ней сотрудничает. И тут финансирование в том числе ложится на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", - добавил советник главы МВД.

К примеру, в штате Харьковской полиции планируют ввести 37 шерифов. В каждой общине будет один или несколько таких сотрудников (все зависит от количества населения). Оклад шерифа будет стартовать от 13 тысяч гривен.

Напомним, что про должность шерифа заговорили еще в 2015-м году. Также в мае 2019-го был тестово запущен проект "Полицейский офицер общины" в Днепропетровской области.



Планируется, что шериф будет жить в том месте, за порядком в которой следит. В МВД хотят, чтобы офицер общины отвечал только за один участок, и становился первым, к кому будут обращаться люди, что столкнулись с преступлением.



При этом шериф должен будет отчитываться не только перед руководством полиции, но и перед общиной. Предполагается, что офицер будет больше времени уделять общению с обществом, профилактике преступлений и происшествий.