В Украине полицейские шерифы заменят участковых

В штате правоохранительных органов появится новая должность - полицейский общины. Работа офицера общины схожа с должностью шерифа - полицейский будет вовлечен в жизнь только одного участка.
Про нововведение рассказал советник главы МВД Владимир Мартыненко
Шериф по идее должен быть полностью вовлечен в жизнь общины, сотрудничать и контактировать с людьми. Причем финансирование его работы будет также частично положено на общину.
К примеру, в штате Харьковской полиции планируют ввести 37 шерифов. В каждой общине будет один или несколько таких сотрудников (все зависит от количества населения). Оклад шерифа будет стартовать от 13 тысяч гривен.
Напомним, что про должность шерифа заговорили еще в 2015-м году. Также в мае 2019-го был тестово запущен проект "Полицейский офицер общины" в Днепропетровской области.
Планируется, что шериф будет жить в том месте, за порядком в которой следит. В МВД хотят, чтобы офицер общины отвечал только за один участок, и становился первым, к кому будут обращаться люди, что столкнулись с преступлением.
При этом шериф должен будет отчитываться не только перед руководством полиции, но и перед общиной. Предполагается, что офицер будет больше времени уделять общению с обществом, профилактике преступлений и происшествий.
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