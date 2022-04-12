В Украине отменят обязательный штамп о прописке в паспорте

17:26 15 июля Киев, Украина

Рада приняла закон, согласно которому в Украине внедрят электронную прописку, а штампы в паспорте и выписки из ID-карты о прописке отменят.

Решение принято на внеочередном заседании в четверг, 15 июля, "ЗА" законопроект № 5463, которым внедряется электронная прописка места проживании, проголосовал 251 нардеп.



Проект предлагает перевести процедуру смены места прописки в онлайн-формат, а также отменить штампы в паспорте и выписки из ID-карты о прописке.



При обращении за получением других услуг, информацию о месте проживания лиц органы государственной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности получают самостоятельно путем доступа к ведомственной информационной системы ДМС.



Законопроектом также определяется возможность получения услуг в электронной форме, перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места проживания, запрет требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, чем предусмотренных этим законопроектом, документов.



Сменить место жительства можно будет, посетив орган регистрации или ЦПАУ, а также заказав такую услугу онлайн через Единый государственный web-портал электронных услуг.