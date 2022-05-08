В Украине официально подтверждено уже 147 случаев Дельта-штамма

12:33 05 августа Киев, Украина

Дельта. Если еще несколько недель назад в стране было 17 случаев, то на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев штамма коронавируса

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Что касается штамма "Дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - сказал Кузин.

По его словам, больше всего случаев инфицирования "Дельтой" сейчас в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и г. Киев.



Главный госсанврач напомнил, что штамм "Дельта" распространяется быстрее, чем другие штаммы, чаще приводит к госпитализации.



Впрочем, по его словам, вакцинация защищает от "Дельты".

"Есть единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенным. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах вакцинированные люди не попадали в больницы, и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такой экстранагрузки именно на систему здравоохранения", - сказал Кузин.

В целом, по словам санврача, пока ситуация с заболеваемостью COVID-19 по всей стране постепенно ухудшается.