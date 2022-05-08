В Украине официально подтверждено уже 147 случаев Дельта-штамма

Если еще несколько недель назад в стране было 17 случаев, то на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев штамма коронавируса Дельта
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Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
"Что касается штамма "Дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - сказал Кузин.
По его словам, больше всего случаев инфицирования "Дельтой" сейчас в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и г. Киев.
Главный госсанврач напомнил, что штамм "Дельта" распространяется быстрее, чем другие штаммы, чаще приводит к госпитализации.
Впрочем, по его словам, вакцинация защищает от "Дельты".
"Есть единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенным. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах вакцинированные люди не попадали в больницы, и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такой экстранагрузки именно на систему здравоохранения", - сказал Кузин.
В целом, по словам санврача, пока ситуация с заболеваемостью COVID-19 по всей стране постепенно ухудшается.
"Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация - довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны, и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а где угодно", - сказал Кузин.
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