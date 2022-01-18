В Украине обновили карантинное зонирование: в красной зоне 7 областей

На сегодняшний день, согласно плановому пересмотру карантинных зон, в "красной зоне" остается семь областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.



Согласно обновленным данным, в "желтой зоне" находятся Киев, Киевская, Винницкая, Закарпатская, Херсонская, Львовская, Николаевская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.



В "оранжевой зоне" остаются Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.



В "красной зоне" Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.



Норма госпитализаций пациентов с COVID в Украине составляет 60 на 100 тысяч населения. Этот показатель превышен в восьми областях. Самый высокий показатель загруженности коек в больницах в Сумской области - 67,4.



При этом, в 13 областях превышен эпидемиологический порог COVID-19. Самый худший показатель в Донецкой области - 157,4%.