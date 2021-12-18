В Украине не будут вводить комендантский час  — Степанов

Адаптивный карантин в Украине приносит результаты, правительство не рассматривает вариант введения комендантского часа из-за карантина.





"У нас сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине. Исходя из ситуации, которая у нас есть, из нашей стратегии, вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, поскольку вирус развивается по регионам, областям. Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, затем начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух. Здесь есть другая вещь: все, что нам нужно - соблюдать те карантинные меры, которые есть. Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки — это недопустимо", — сказал он.