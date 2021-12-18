В Украине не будут вводить комендантский час — Степанов
11:54 02 Апрель Киев, Украина
Адаптивный карантин в Украине приносит результаты, правительство не рассматривает вариант введения комендантского часа из-за карантина.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов
.
"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение", — заявил глава МОЗ Максим Степанов.
Он напомнил, что ввести комендантский час
можно только по специальной процедуре, в которой задействованы Верховная Рада и президент. При этом, по словам Степанова, действующие карантинные ограничения приносят результаты.
"У нас сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине. Исходя из ситуации, которая у нас есть, из нашей стратегии, вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, поскольку вирус развивается по регионам, областям. Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, затем начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух. Здесь есть другая вещь: все, что нам нужно - соблюдать те карантинные меры, которые есть. Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки — это недопустимо", — сказал он.
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