В Украине намерены вознаграждать семейных врачей за вакцинацию против коронавируса

Мнение врача относительно лечения или профилактики не должно стимулироваться материальным поощрением, однако в Украине хотят ввести допвознаграждение за то, что семейный врач будет активно предлагать вакцинацию против коронавируса своим пациентам.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, рассматривается возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за высокий охват вакцинации среди пациентов.
"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он добавил, что сейчас Минздрав совместно с Национальной службой здоровья рассматривают возможность внедрения и дополнительного финансового вознаграждения семейным врачам за высокие результаты охвата COVID-прививками взрослых пациентов.
Так, рассматривается возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за высокий охват вакцинации среди пациентов.
"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он добавил, что сейчас Минздрав совместно с Национальной службой здоровья рассматривают возможность внедрения и дополнительного финансового вознаграждения семейным врачам за высокие результаты охвата COVID-прививками взрослых пациентов.
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