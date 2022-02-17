В Украине начнут вакцинацию CoronaVac

10:00 22 Май Киев, Украина

Министерство здравоохранения Украины сообщило о появлении на украинской территории китайской вакцины CoronaVac. В планах правительства - провести вакцинацию на оккупированных территориях. Все желающие с оккупированных территорий Донецка и Крыма смогут получить свою дозу. Всего по регионам распределено свыше 500 тысяч доз.



Как пояснили в министерстве, граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях - приоритетно в возрасте от 65 лет - смогут вакцинироваться в пунктах прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенных на подконтрольной Украины территории.





Вакцинация этими дозами стартует с 24 мая. Именно тогда вакцину доставят в регионы.



Кроме людей с оккупированных территорий, CoronaVac также вводить военным ВСУ и Госспецсвязи, патрульным полицейским, нацгвардийцям, работникам Государственной миграционной службы, работникам прокуратуры, санаторно-курортных учреждений и другим.



В Минздраве напомнили, что CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивен, «убитый» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Для полной иммунизации от Covid-19 нужно две дозы, которые нужно вводить с интервалом в 28 дней.